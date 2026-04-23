【拡張パック「波動ビート」】 4月28日10時 実装

ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」において、新拡張パック「波動ビート」を4月28日10時に実装する。

【【公式】『ポケポケ』拡張パック「波動ビート」】

「波動ビート」は、メガルカリオやメガジュカインをはじめ、バトルをテーマに描かれたカードが収録される拡張パック。「メガルカリオex」「メガジュカインex」のほか、「シャワーズex」や闘タイプのポケモンを強化するトレーナーズも登場する。

また、新要素として新たなエフェクト「金フレーム」が登場。「波動ビート」以降、すべてのシリーズで♦、♦♦、♦♦♦のカードに新しいエフェクト「金フレーム」が追加される。「金フレーム」は、同じカードを10枚集めると自動で入手されるほか、「金フレーム」登場時点で、すでに10枚以上所持しているカードにも同じく、自動入手されるようになっている。2枚目以降の金フレームが欲しい場合は、「エフェクト入手」より必要なカード枚数を消費して入手可能だ。

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