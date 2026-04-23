《余談ですが これだけ 食って 飲んで たった！2200円!? サイゼリヤ 北赤羽店さま 本当 に ありがとうございます》

4月21日、漫談家の林家ペーがXを更新。都内の大手ファミレスチェーン「サイゼリヤ」で食事した後、皿や食器の写真とともに冒頭のポストをおこなったのだが、その写真に批判が集中している。

「ペーさんがアップした写真には、鉄板プレート1枚のほか、大皿、中皿など計8枚の皿とドリンクのコップが写っていました。ペーさんにしてみれば、物価高の中の低料金に感謝を伝える意味で“食べた後の写真”を投稿したのでしょうが、スープや米粒が残ったままの皿も目立っていたため、批判を招いてしまいました」（スポーツ紙記者）

ペーの投稿に、コメント欄には

《ちょっと食べ方汚すぎる。米粒は残すなって教わった世代じゃないのかい？》

《戦後の昭和生まれとは思えないほどの汚い食べ残し方。こんな写真をアップしたら批判されるという考えにすら及ばないのであればSNSなんてやるべきではないと思いますけどね》

など、厳しい声が多く寄せられている。そんなペーは、現在84歳。コメントには「戦後」という指摘があるが、実は戦時中の生まれだ。

「ペーさんは1941年生まれです。終戦の1945年に4歳になっています。コロナ禍の2020年には自身のブログで、《戦時中？D D T を 頭 から 身体 一杯 撒かれるような（ 少しオーバーですが） 些か 煩わしい 目 に 遭っている》と記しています。

また、ペーさんといえば、2025年9月に自宅マンションが火災に遭い、火災保険に加入していなかったことを告白。賠償やリフォームなどで多額の費用がかかるものの、貯金がないという苦しい懐事情を明かしていました。それでも寄席では火事をネタにするなど、持ち前の明るさで逆境を乗り越えています。ご本人はカラッとした性格なので、今回の投稿は純粋に感謝を綴っただけだと思われますが、違った形で受け止められてしまいました」（同前）

X上には《食べ方を指摘する人多いけど、別にいいじゃない。 師匠も84歳だよ これだけ食えることがすごいことじゃん》という声もあるように、食欲はいまだ旺盛な様子のペー。元気なことだけはまちがいないようだ。