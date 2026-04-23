MLB Japanは4月23日、公式Xを更新。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が10号ホームランを放ったことを報告した。

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村上は敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回の第4打席で10号2ランホームランを放った。MLB Japanは「5試合連発！」「今季第10号ホームラン！！」とつづり、村上の10号2ランの瞬間の動画を公開。村上の打ち返した球はセンター方向へ伸び、バックスクリーンに飛び込む特大の一打となった。

村上は24試合目で10号ホームランに到達したことにより、大谷翔平（31）の「日本人歴代最速10号」の記録を塗り替えた。さらに、本塁打ランキングは両リーグ単独2位に浮上したことが伝えられた。

【画像】ポーズをとる村上 村上、日本勢歴代最速１０号



この投稿には、Xユーザーから「やはり村上宗隆はマスターオブサムライであった…」「すげぇ！このまま打ちまくれ！」「日本より活躍するかも…」「異次元すぎ」「まさに歴史が動いた瞬間」「これはえぐい…」「村上選手の覚醒に鳥肌が止まりません」「ただただ凄い」などコメントが寄せられた。