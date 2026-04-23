Í³Èþ¤«¤ª¤ë¡¢½é¤Îà¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óáÌò¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¼ã¤¤Ìò¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
½÷Í¥Í³Èþ¤«¤ª¤ë¡Ê75¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¾®½ÕÆüÏÂ¡ÁIndian Summer¡Á¡×¡Ê5·î29Æü¸ø³«¡¢¾¾ËÜÆ°´ÆÆÄ¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Àº¿À²Ê°å¤Ç½÷Í¥¤ÎÆïÉôÃÎ»Ò¤¬¡¢±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¤¸ÉÂµ¤¤Î´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢º¤Æñ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ËÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È´ë²è¡¢À©ºî¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¿Í¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¡¢¾¯¤·¤ÎÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¡¢¿åÂ¼Èþºé±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
1978Ç¯¡Ê¾¼53¡Ë¤Î¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×°ÊÍè¡¢48Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ëÍ³Èþ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÉÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¾¾ËÜ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÌò¤ä¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¡¢¼ã¤¤Ìò¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿TBS·Ï»þÂå·à¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤Î¤«¤²¤í¤¦¤ª¶äÌò¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Ìò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö»ä¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶·ã¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ÂçÀÚ¤À¤í¤¦¡¢°¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£°¦¤¬ÂçÀÚ¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¼çÂê²Î¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚ¡×¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ï²Î¤ÈÍÙ¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢²Î¤ò¤â¤Ã¤È²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ø¤È¤Þ¤êÌÚ¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÌ¥ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦²Î¤ò¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¿¼¤¤¡£¡Öº£¡¢¥¸¥ã¥º¤â¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÈÇò¡©¡¡¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£