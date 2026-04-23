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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「漬物はもう、買わない。ご飯が止まらない無限きゅうり」を公開しました。包丁やまな板を使わず、ハサミ一つで手軽に作れる、やみつき必至の自家製漬物の作り方を紹介しています。



主役となるのは2本のきゅうりです。まずは水洗いを済ませ、上下のヘタをハサミで切り落とします。「面倒くさいので皮剥き不要」と、調理のハードルを下げる工夫が提案されています。



続いて、味の決め手となる「やみつき漬け汁」作りです。保存容器にめんつゆ（2倍濃縮）大さじ4を注ぎ入れ、お酢大さじ1を加えてさっぱりとした風味に。さらに砂糖小さじ1、食欲をアップさせるごま油大さじ1を加えます。最後ににんにくチューブを適量絞り出し、にんにくを溶かすようにしっかりと混ぜ合わせます。



最大のハイライトは、きゅうりのカット工程です。「包丁、まな板はお休み」と、キッチンバサミを使って、容器の中で直接きゅうりをカットしていきます。あえてハサミを使ってちぎるように切ることで「ギザギザ断面が染み込みやすさUP」し、短時間でも中までしっかりと味が染み込むのがポイントです。



カットしたきゅうりに調味料が全体に絡むように軽く混ぜたら、密閉容器の蓋を閉め、「最後に少しゆすっておきます」。あとは冷蔵庫で2時間以上放置するだけで完成です。約3時間が経過したきゅうりは味がしっかりと染み込み、「ぽりぽり食感が旨すぎる」と、思わず箸が伸びてしまう仕上がりに。「安くて旨い！漬物はこれでいい」と、太鼓判を押しています。



火も包丁も使わず、洗い物を最小限に抑えた画期的なレシピ。今夜の食卓のもう一品や、お酒のおつまみに作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・きゅうり 2本

・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ4

・酢 大さじ1

・砂糖 小さじ1

・ごま油 大さじ1

・にんにくチューブ 適量



［作り方］

1. きゅうり2本を水洗いする。

2. 保存容器にめんつゆ、酢、砂糖、ごま油、にんにくチューブを入れ、にんにくを溶かすようにスプーン等でしっかりと混ぜ合わせる。

3. きゅうりの両端をハサミで切り落とし、容器の上にきゅうりを持ち、ハサミを使って乱切りのように一口大に切っていく。

4. きゅうりと調味料が全体に絡むように軽く混ぜ合わせる。

5. 容器の蓋をしっかりと閉め、最後に少しゆすって味をなじませる。

6. そのまま冷蔵庫で2時間以上放置して完成。