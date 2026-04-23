MiLK佐野勇斗が黒髪から髪色チェンジ！「新鮮」「イケメンすぎる」「似合ってる」クロムハーツのキャップ×ルイ・ヴィトンのバッグを合わせた私服にも反響

【写真】佐野勇斗の最新ショット／黒髪だった佐野勇斗／金髪やピンクヘアにしたことも

MiLKの佐野勇斗が自身のInstagramを更新し、ヘアカラーをチェンジした最新ショットを公開した。

■佐野勇斗、黒髪からブラウンヘアにイメチェン

佐野は、鏡越しに撮影した私服姿のセルフィーを投稿し、「茶色にしました」とコメント。

公開された写真では、やわらかなブラウンカラーの髪がキャップの下からのぞき、ぐっと軽やかな印象に。落ち着いたトーンながらも、顔まわりに抜け感を添えており、黒髪のときとはまた違った魅力を感じさせる。

この日の佐野はブラックを基調としたコーディネートを披露。クロムハーツのキャップが、ラフさのなかにエッジの効いたムードを添えている。

さらに、肩に掛けたルイ・ヴィトンのバッグが存在感を放ち、シックな装いの引き締め役に。ブランド小物をさりげなく取り入れた私服スタイルからは、佐野の洗練されたセンスもうかがえる。

黒髪からブラウンヘアへのイメチェンに加え、こだわりの私服コーデでも魅了した今回の投稿。ファンからは「かっこいい」「髪色似合ってる」「新鮮」「イケメンすぎる」「メロすぎて滅」「私服かっこいい」「おしゃれ」といった声が寄せられている。

■黒髪だった佐野勇斗

■金髪やピンクヘアにしたことも