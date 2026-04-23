「早〜い！もうこんなに大きく」中川翔子、双子の成長した姿を披露「しょこたんそっくり」「今時な髪型」
タレントの中川翔子さんは4月22日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちの成長した姿を公開しました。
【写真】中川翔子の成長した息子たち
コメントでは「幸せそうでなにより 楽しく頑張ってね」「しょこたんの腕にピトって捕まって寝てる姿可愛い」「しょこたんそっくり（笑）」「お目々くりくりそっくりだね」「大きくなりましたね」「早〜い！もうこんなに大きく」「おにいちゃんはだいぶ今時な髪型になってきましたね！！」「双子ちゃん本当に可愛い すごく癒やされます」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子の成長した息子たち
「腕にピトって捕まって寝てる姿可愛い」中川さんは「今日もふたごかわいい 最近なめられ太郎が大人気で2人で取り合いしてます！」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。双子の息子たちを抱っこしている姿や、息子たちがおもちゃで遊ぶ様子などが見られます。5枚目の写真では、息子が中川さんの腕をぎゅっとつかんで眠っており、とてもかわいらしいです。
「家でも双子がお互い意識」19日には「お友達や先生との刺激があったからか 家でも双子がお互い意識したり おもちゃ取り合ったり！この数日するようになってかわいい」とつづっていた中川さん。保育園に通い始め、大きく成長しているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)