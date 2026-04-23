「許されないレベルまで腹が出た」整形アイドル、ダイエット宣言！ 近影に「顔と二の腕足が細いのすごい！」の声
YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットを宣言しました。
【写真】轟ちゃんの最新ショット
コメントでは、「許されないレベルまで腹が出た」「覚悟が違う この方は痩せる！！！！！」「轟ちゃんもだけど最近の子って顔だけシュんてして顎下全く肉付かないの羨まし過ぎるんだが？」「顔と二の腕足が細いのすごい！！」「顔とか腕痩せてるの羨ましいな」「胴体だけにこんだけ肉つくの逆に才能だろう」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】轟ちゃんの最新ショット
「顔とか腕痩せてるの羨ましいな」轟ちゃんは「ごめんなさい。痩せます」とつづり、写真1枚とYouTube動画へのリンクを載せています。写真は轟ちゃんの近況ショットで、スポーツブラ姿でおなかが見えた状態です。おなかの肉が目立っています。
コメントでは、「許されないレベルまで腹が出た」「覚悟が違う この方は痩せる！！！！！」「轟ちゃんもだけど最近の子って顔だけシュんてして顎下全く肉付かないの羨まし過ぎるんだが？」「顔と二の腕足が細いのすごい！！」「顔とか腕痩せてるの羨ましいな」「胴体だけにこんだけ肉つくの逆に才能だろう」など、さまざまな声が上がりました。
「とんでもなく悪い結果が出てしまって」動画では、「人間ドックに引っかかって」「とんでもなく悪い結果が出てしまって」と話しています。ダイエット目的というよりは、自分の体を健康にしていこう、と思ったようです。さらに、健康診断の結果について詳しく話しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)