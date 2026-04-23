暮らしを見直す思想の一冊！ つむぎ書房「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」

記事ポイント つむぎ書房合同会社が新刊「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」を4月20日に全国書店とAmazonで発売価格は3,800円（税込）、270ページ、ISBN-13は978-4434374364著者ウィリアム・カパスワイトの思想と目次、翻訳者情報をあわせて紹介 つむぎ書房合同会社が新刊「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」を4月20日に全国書店とAmazonで発売価格は3,800円（税込）、270ページ、ISBN-13は978-4434374364著者ウィリアム・カパスワイトの思想と目次、翻訳者情報をあわせて紹介

つむぎ書房は、新刊「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」を4月20日に全国書店およびAmazonで発売します。

著者は、自然の中での暮らしや教育の実践を重ねてきたウィリアム・カパスワイト氏です。

持続可能な世界を考える手がかりを、書籍の内容とあわせて紹介します。

つむぎ書房「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」





タイトル：脱成長の方法 A HANDMADE LIFE著者：ウィリアム・カパスワイト（著）、林 寿夫（翻訳）価格：3,800円（税込）発売日：4月20日ページ数：270ページISBN-10：4434374362ISBN-13：978-4434374364重量：535g寸法：18 x 23 x 1.5cm（カラー）発行元：つむぎ書房合同会社

本書は、自然から必要なものを少しだけ借りて穏やかに暮らす考え方や、思いやりのある技術の必要性をテーマにした一冊です。

本文では、優しさや感謝を土台にした生活のあり方と、昔と現代の知恵を融合する視点が語られています。

書籍のテーマ

著者のウィリアム・カパスワイト氏は、スコット・ネアリングとの交流やガンジー思想との接点を通して思索を深めてきた教育者です。

203ページの抜粋では、生活の持続に必要以上のものを求めることが、十分に持たない人たちから奪うことにつながるという考えが示されています。

優しく思いやりのある技術を生み出し、遊牧民や定住民、農村や都市など多様な知恵を組み合わせる必要性にも触れた内容です。

目次構成





はじめに01：デザインによる社会/社会によるデザイン02：美しさ03：仕事/パン労働04：教育/支援する05：非暴力/穏やかな革命06：財産、富、宝物07：シンプル08：ライフワーク著者について翻訳者あとがき

全8章に加え、著者紹介と翻訳者あとがきで構成されています。

社会のデザイン、美しさ、教育、非暴力、シンプルな暮らしなど、暮らし方と社会のあり方を横断して考える章立てが特徴です。

テーマごとに視点を整理しながら読み進められる構成もポイントです。

著者と翻訳者

著者のウィリアム・カパスワイト氏は、アメリカ北東部メイン州の自然の中で40年以上暮らし、世界各地で伝統技術を学んできます。

ハーバード大学教育学博士であり、教育システムの再設計や、教師と生徒の区別をなくした学びのあり方にも注目してきた人物です。

翻訳は、1948年生まれで野外教育の分野で活動してきた林寿夫氏が担当しています。

全国書店に加えてAmazonでも購入できるため、気になったタイミングで手に取りやすい新刊です。

思想や教育、暮らし方を多面的に考えたい人に向く一冊です。

持続可能な世界をめぐる視点を深めたい読者はチェックしてみてください。

「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」の価格はいくらですか？

A. 価格は3,800円（税込）です。

270ページ仕様で、重量は535g、サイズは18 x 23 x 1.5cmのカラー書籍として案内されています。

Q. どこで購入できますか？

A. 全国書店とAmazonで発売されています。

プレスリリース内にはAmazon商品ページの案内もあり、オンラインで購入先を確認できます。

Q. どのような内容の本ですか？

A. 自然から必要なものを少しだけ借りて暮らす考え方や、優しく思いやりのある技術の必要性を軸に、社会や教育、非暴力などを論じた内容です。

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