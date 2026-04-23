日経平均が史上初6万円台、韓国株最高値 ハイテク関連に買い 日経平均が史上初6万円台、韓国株最高値 ハイテク関連に買い

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日経平均が史上初6万円台、韓国株最高値 ハイテク関連に買い



ナスダック反発を受けアジア株は買い優勢でスタート。日経平均が一時、史上初めて6万円の大台に乗せた。韓国株は史上最高値を更新、SKハイニックスが上場来高値をつけている。AI需要拡大への期待から半導体ブームはまだまだ続きそうだ。



SKハイニックスの第1四半期決算の純利益は前年同期比397%増の40兆3400億ウォンとなった。営業利益は405%増の37兆6100億ウォンと四半期ベースで過去最高を記録、市場予想も上回った。AI向け高帯域幅メモリ（HBM）需要の拡大とメモリチップ価格の高騰が寄与した。



東京時間09:09現在

日経平均 59939.84（+353.98 +0.59%）

韓国総合株価指数 6534.68（+116.75 +1.82%）

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