『今夜、秘密のキッチンで』第3話 “あゆみ”木南晴夏、男性の転落事故の記事を見つける
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第3話が23日に放送。あゆみ（木南）が男性の転落事故の記事を見つける。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第3話 あゆみ（木南晴夏）、Kei（高杉真宙）との時間が心の支えに
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■第3話あらすじ
Keiと出会い、少しずつ人生が変わり始めたあゆみ。彼との時間は、辛い結婚生活を送るあゆみの心の支えとなっていた。
フラッシュバックで山から転落する自分を見たというKeiの話を聞いたあゆみは、図書館で新聞記事を調べ始める。すると、2ヵ月前に神奈川県のとある山で、都内レストランに勤務する男性が転落したという記事を見つける。これはKeiの事かもしれない…この事故が原因で、Keiは幽霊となったのだろうか。
月が浮かぶ夜、キッチンにKeiが現れる。転落事故の記事を見せるあゆみ。この山にはKeiのフラッシュバックのきっかけとなったアミガサタケというキノコが自生していて、これを採りに行って足を滑らせたのかもしれない。Keiのことを引き続き調べてみるというあゆみ。
娘の陽菜（吉田萌果）との心の距離は縮まりつつあるあゆみだったが、渉（中村俊介）との生活は相変わらずで、今日も陽菜の野菜嫌いは母親のせいだと、責任をなすり付けられていた。「少しでも笑顔になれるような、美味しいご飯を作ってあげたい」というあゆみの優しい思いに、Keiは野菜嫌いを克服するレシピの考案を約束する。
そんなある日、料理研究家の藤子（瀧本美織）が坪倉家を訪れる。彼女は急な来訪を装っていたが、何か目的があるようで…。一方、渉はあゆみの心の変化に気づき始める…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第3話 あゆみ（木南晴夏）、Kei（高杉真宙）との時間が心の支えに
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
Keiと出会い、少しずつ人生が変わり始めたあゆみ。彼との時間は、辛い結婚生活を送るあゆみの心の支えとなっていた。
フラッシュバックで山から転落する自分を見たというKeiの話を聞いたあゆみは、図書館で新聞記事を調べ始める。すると、2ヵ月前に神奈川県のとある山で、都内レストランに勤務する男性が転落したという記事を見つける。これはKeiの事かもしれない…この事故が原因で、Keiは幽霊となったのだろうか。
月が浮かぶ夜、キッチンにKeiが現れる。転落事故の記事を見せるあゆみ。この山にはKeiのフラッシュバックのきっかけとなったアミガサタケというキノコが自生していて、これを採りに行って足を滑らせたのかもしれない。Keiのことを引き続き調べてみるというあゆみ。
娘の陽菜（吉田萌果）との心の距離は縮まりつつあるあゆみだったが、渉（中村俊介）との生活は相変わらずで、今日も陽菜の野菜嫌いは母親のせいだと、責任をなすり付けられていた。「少しでも笑顔になれるような、美味しいご飯を作ってあげたい」というあゆみの優しい思いに、Keiは野菜嫌いを克服するレシピの考案を約束する。
そんなある日、料理研究家の藤子（瀧本美織）が坪倉家を訪れる。彼女は急な来訪を装っていたが、何か目的があるようで…。一方、渉はあゆみの心の変化に気づき始める…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。