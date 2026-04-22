フォーエイト48あみか、サングラス×バンダナ姿の実兄との2ショット公開「かっこよすぎ」「ビジュ強い兄妹」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが4月20日、自身のInstagramを更新。兄との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳人気美女YouTube「映画のワンシーンみたい」ワイルドな実兄との2ショット
あみかは「1人で撮ろうとしたのに入ってきた」とつづり、「＃兄」のハッシュタグを添えて写真を投稿。サングラスをかけたスタイリッシュな兄とシャッター前のベンチに並んで座り、仲の良さが伝わる2ショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「2人ともおしゃれすぎる」「ビジュ強い兄妹」「なんか映画のワンシーンみたい」「仲良しなの伝わってきてほっこり」「兄、かっこよすぎ」「お兄さん、主役感ある」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳人気美女YouTube「映画のワンシーンみたい」ワイルドな実兄との2ショット
◆あみか、兄との2ショット公開
あみかは「1人で撮ろうとしたのに入ってきた」とつづり、「＃兄」のハッシュタグを添えて写真を投稿。サングラスをかけたスタイリッシュな兄とシャッター前のベンチに並んで座り、仲の良さが伝わる2ショットとなっている。
◆あみかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人ともおしゃれすぎる」「ビジュ強い兄妹」「なんか映画のワンシーンみたい」「仲良しなの伝わってきてほっこり」「兄、かっこよすぎ」「お兄さん、主役感ある」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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