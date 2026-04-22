あみか（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/22】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが4月20日、自身のInstagramを更新。兄との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。

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◆あみか、兄との2ショット公開


あみかは「1人で撮ろうとしたのに入ってきた」とつづり、「＃兄」のハッシュタグを添えて写真を投稿。サングラスをかけたスタイリッシュな兄とシャッター前のベンチに並んで座り、仲の良さが伝わる2ショットとなっている。

◆あみかの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「2人ともおしゃれすぎる」「ビジュ強い兄妹」「なんか映画のワンシーンみたい」「仲良しなの伝わってきてほっこり」「兄、かっこよすぎ」「お兄さん、主役感ある」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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