通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間７．３％付近と低水準にとどまる

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.28　5.75　6.13　6.61
1MO　7.36　5.94　5.79　6.97
3MO　7.91　5.89　6.50　6.93
6MO　8.48　6.12　7.24　7.29
9MO　8.75　6.33　7.64　7.51
1YR　8.93　6.53　7.91　7.66

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.86　9.34　6.68
1MO　6.93　9.41　6.91
3MO　7.51　9.30　7.06
6MO　8.23　9.50　7.35
9MO　8.62　9.60　7.53
1YR　8.85　9.70　7.70
東京時間16:31現在　参考値

　ドル円１週間は7.28％と１カ月以降よりも低い水準にとどまっている。いわゆる通常型のボラティリティー曲線になっており、短期変動期待は低調。