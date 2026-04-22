通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．３％付近と低水準にとどまる
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．３％付近と低水準にとどまる
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.28 5.75 6.13 6.61
1MO 7.36 5.94 5.79 6.97
3MO 7.91 5.89 6.50 6.93
6MO 8.48 6.12 7.24 7.29
9MO 8.75 6.33 7.64 7.51
1YR 8.93 6.53 7.91 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.86 9.34 6.68
1MO 6.93 9.41 6.91
3MO 7.51 9.30 7.06
6MO 8.23 9.50 7.35
9MO 8.62 9.60 7.53
1YR 8.85 9.70 7.70
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は7.28％と１カ月以降よりも低い水準にとどまっている。いわゆる通常型のボラティリティー曲線になっており、短期変動期待は低調。
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3MO 7.91 5.89 6.50 6.93
6MO 8.48 6.12 7.24 7.29
9MO 8.75 6.33 7.64 7.51
1YR 8.93 6.53 7.91 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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1MO 6.93 9.41 6.91
3MO 7.51 9.30 7.06
6MO 8.23 9.50 7.35
9MO 8.62 9.60 7.53
1YR 8.85 9.70 7.70
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は7.28％と１カ月以降よりも低い水準にとどまっている。いわゆる通常型のボラティリティー曲線になっており、短期変動期待は低調。