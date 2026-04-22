チーズが入った豚こまが斬新！「モッツァレラ入り酢豚」
【画像で見る】豚こまを丸めて、柔らかく食べやすい「モッツァレラ入り酢豚」
切らずに使えコスパもよくて出番の多い豚こま。何か新しいレシピにチャレンジしたいなら、モッツァレラチーズを入れた豚こまで作る酢豚はいかがでしょう。子どもにも食べやすく見た目も華やかな豚こまの酢豚のレシピを料理家の今井亮さんに伺いました！
▷教えてくれたのは
今井 亮さん
料理家。京都の老舗中華料理店で修行をした経験を生かし、家庭でも作れるお店のようなでき栄えの豚こまレシピを考案。実生活でも、家族が笑顔になる食事作りを日々実践中。著書『炒餃（チャーギョー）』（文化出版）など多数。Instagram @ryo.imai1931
王道レシピでは、かたまり肉や厚切り肉を使うところを「豚こまをだんご状にすれば、口当たりがやわらか！ 子どもも食べやすいですよ」。
中にモッツァレラチーズをしのばせて、楽しい一品に仕上げます。
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...200g
モッツァレラチーズ...40g
玉ねぎ...1/2個
ピーマン...2個
A（混ぜる）
・トマトケチャップ、酢、水...各大さじ2
・砂糖、しょうゆ...各大さじ1
・片栗粉...小さじ1
・ごま油...小さじ1/2
塩、サラダ油
【作り方】
1 玉ねぎ、ピーマンは一口大の乱切りに、チーズは10等分の角切りにする。
2 豚肉は塩小さじ1/3をもみ込み、1/10量でチーズ1切れをしっかり包んで丸める。同様にして全部で10個作る。
3 フライパンに油大さじ1を弱めの中火で熱して２を並べ、時々転がしながら4〜5分こんがりと焼く。中火にして玉ねぎ、ピーマンを加え、約1分炒める。
4 具材を端に寄せ、あいたところにAを再び混ぜてから加える。混ぜながらとろみをつけ、煮立ったら全体をさっと炒め合わせる。
（1人分437kcal／塩分3.0g）
「豚こまは、自在に形を変えられるのも魅力。工夫次第で、さまざまな料理に生かせます！」（今井さん）
レシピ考案／今井 亮 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食