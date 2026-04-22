&TEAM・FUMA、timelesz菊池風磨と過去に意外な接点「“Wふうま”で運命的」「すごい世界線」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/22】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）が21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜深夜24時24分〜）に出演。番組MCを務めるtimelesz（タイムレス）の菊池風磨との意外な接点が明かされる場面があった。
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スタジオトークで&TEAMを紹介した菊池は「ちょっと待ってFUMA。風磨の代役、FUMAがやったことあんのよ」とFUMAとの接点に触れた。FUMAは「その時はお世話になりました」と笑顔で頭を下げ、Sexy Zone時代の楽曲『RIGHT NEXT TO YOU』（2021年）の振り付けや構成を作る際に「風磨さん役をやっていて。一緒に踊りましたもんね」と明かした。
菊池は当時について「『風磨さんの代役で今覚えてくれてましたFUMAです』って言われて。『いやちょっと噛んでるから！』みたいに言ってたら『本当にFUMAなんで』みたいな」と振り返り「そうだよね」と感慨深げな表情を見せた。
このエピソードを受け、SNS上でファンからは「関わりがあったなんて知らなかった」「すごい世界線」「“Wふうま”で運命的」「デビューして再会なんてエモい」「覚えててくれる風磨くんに感激」「FUMAライネク踊れるってこと！？」「熱すぎる」「素敵なエピソードが聞けて嬉しい」と驚きや喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆FUMA、菊池風磨と意外な接点
スタジオトークで&TEAMを紹介した菊池は「ちょっと待ってFUMA。風磨の代役、FUMAがやったことあんのよ」とFUMAとの接点に触れた。FUMAは「その時はお世話になりました」と笑顔で頭を下げ、Sexy Zone時代の楽曲『RIGHT NEXT TO YOU』（2021年）の振り付けや構成を作る際に「風磨さん役をやっていて。一緒に踊りましたもんね」と明かした。
◆FUMA＆菊池風磨、“Wふうま”の接点に驚きの声
このエピソードを受け、SNS上でファンからは「関わりがあったなんて知らなかった」「すごい世界線」「“Wふうま”で運命的」「デビューして再会なんてエモい」「覚えててくれる風磨くんに感激」「FUMAライネク踊れるってこと！？」「熱すぎる」「素敵なエピソードが聞けて嬉しい」と驚きや喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
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