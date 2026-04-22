KATEリップモンスター新色登場♡透明感ツヤ叶う話題リップをチェック

トレンド感と実力を兼ね備えたリップとして人気を集める「リップモンスター」シリーズから、新たなカラーが登場♡KATE（ケイト）のロングセラーアイテムは、シリーズ累計出荷数3,700万本*を突破するほどの実力派。今回は、透明感とツヤが魅力の「クリスタルポッド」と、自然な血色感を叶える「クリアトーン」に新色が仲間入り。毎日のメイクを格上げしてくれる注目アイテムです。

ツヤ×透明感のクリスタルポッド

「ケイト リップモンスター クリスタルポッド」は、透明感発色とうるおい感が長時間続くリキッドタイプの口紅。新色はニュアンスレッド系の2色で、日常使いから特別な日まで幅広く活躍します。

独自技術*¹により、唇の水分を活かして密着ジェル膜へ変化。透明感ツヤジェル膜が、落ちにくさ・発色・うるおい感を同時に叶えます。

さらに、油と粉体を組み合わせたリキッド処方で、ぷるんとしたみずみずしいツヤ感を実現。思わず触れたくなるような唇に仕上がります。

※価格：オープン価格（店頭想定価格）

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なじみ発色のクリアトーン新色

「ケイト リップモンスター クリアトーン」は、発色を抑えたナチュラルなカラー設計が特徴。今回の新色は、透明感を引き立てる青みピンク系カラーで、くすみを補整しながら自然な血色感をプラスします。

唇の色と同化するようになじむため、メイク初心者にも使いやすく、シーンを選ばず活躍。ジェンダーを問わず使いやすい仕上がりで、軽やかな印象のリップメイクを叶えます。

色持ちと保湿力もそのままに、ナチュラル美を引き出してくれる一本です。

落ちにくさと美しさを両立

リップモンスターシリーズの魅力は、なんといっても落ちにくさと美しい仕上がりの両立。唇から蒸発する水分を利用して密着する技術により、つけたての色を長時間キープします。

さらに、ツヤ・透明感・血色感といった女性らしさを引き立てる要素をしっかり押さえているのもポイント。忙しい日でも塗り直しの手間を減らしながら、いつでも美しい唇をキープできる頼れる存在です。

*¹カネボウ化粧品独自の色持ち技術

新色で叶える旬リップ♡

KATEのリップモンスター新色は、透明感も血色感も欲張りたい女性にぴったりのアイテム。シーンや気分に合わせて使い分ければ、メイクの幅がぐっと広がります。

毎日のメイクにさりげない変化をプラスして、今っぽい表情を楽しんでみてください♡お気に入りの1本を見つけて、自分らしい美しさをアップデートしてみてはいかがでしょうか。