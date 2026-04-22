突然家族に加わった赤ちゃんに戸惑いを見せたワンコ。しかし時間とともに、その関係性は大きく変化していったといいます。少しずつ距離を縮め、やがて寄り添う存在へと変わっていき…。

投稿は記事執筆時点で236万回再生を突破。「涙が出た」「心が温かくなる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ある日、突然やってきた赤ちゃん』に戸惑う犬→なかなか受け入れられず…相棒へと変わった『現在までの記録』】

突然現れた“小さな存在”に戸惑い

Instagramアカウント「potaufeugram」に投稿されたのは、家族の変化に戸惑いながらも成長していくワンコのお姿。ポトフくんは、3人の子どもたちと暮らしているフレンチブルドッグの男の子。とある日、家族のもとに赤ちゃんがやってきたといいます。

それまで夫婦の愛情を一身に受けてきたポトフくんにとって、突然現れた小さな存在は簡単には理解しがたいものだったのでしょう。ベビーベッドをじっと見つめ、耳を立てて様子をうかがう姿からは、戸惑いと緊張が伝わってくるかのよう。

少しずつ変わっていった眼差し

最初は戸惑いから、思わず飼い主さんに気持ちをぶつけてしまうこともあったというポトフくん。それでも家族は変わらず愛情を注ぎ続け、ポトフくんにも赤ちゃんにも同じように向き合っていたのだとか。

すると徐々にポトフくんの表情にも変化が現れ始めたそう。赤ちゃんのそばで静かに寄り添ったり、じっと見守るような仕草を見せたりと、どこか優しい空気をまとい始めたといいます。その眼差しからは、守るべき存在として受け入れていく過程が感じられるようで胸が熱くなります。

“相棒”へと変わった現在の関係

時間が経つにつれ、ポトフくんと赤ちゃんの距離はぐっと縮まっていったそう。隣に並んで過ごしたり、寄り添って眠ったりと、自然と体を預け合う関係へと変化していったといいます。まるで本当の兄妹のような光景に、思わず頬が緩んでしまいます。

その後、新たに弟や妹が誕生しても、ポトフくんは落ち着いた様子で寄り添っていたのだとか。かつての戸惑いが嘘のように、優しく見守る存在へと成長したポトフくん。突然やってきた赤ちゃんに戸惑っていた日々から、かけがえのない相棒となった現在までの歩みが、深い感動を呼んでいるのでした。

投稿には「すてきな投稿に、心がキューンとして涙がポロリ」「何なんですか！？この幸せな世界観は♡」「うちの亡きワンコと小さかった頃の子供を思い出します」「これからも仲良くお幸せに」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「potaufeugram」では、ポトフくんと3人の子どもたちが織りなす日常の記録が投稿されています。家族の温かな時間や成長の様子に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「potaufeugram」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。