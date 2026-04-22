「東都大学野球、立正大２−１青学大」（２１日、神宮球場）

第３週の１回戦３試合が行われ、１０季ぶりに１部復帰した立正大は先発した最速１５１キロ・仁田陽翔投手（３年・仙台育英）が５安打１失点で完投し、７季連続優勝を狙う青学大を２−１で破った。亜大は九回に４点を奪い、中大に６−５で逆転サヨナラ勝ち。国学院大は東洋大に２−１で競り勝った。

安堵（あんど）の初星だ。仁田が５安打１失点で高校と大学を合わせて公式戦初完投。「『投げ勝った』より『終わった』って。自分優位に進めることができた」。今秋ドラフト候補の鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）に投げ勝ち、青学大の連勝を止めた。

八回裏に西村のソロで勝ち越し、「絶対に（点を）取られたらいけない」と九回のマウンドへ。２死一、二塁から、最後は登板の度に精度を上げているチェンジアップで空振り三振を奪い、一勝をかみしめた。

この日は阪神・坂本部長補佐兼企画統括部長ら幹部クラスを含む日米スカウトらが視察。巨人・水野編成本部長は「球に力もあるし、高校の時に比べたら一皮むけてきている。来年が楽しみだね」と評価。右腕は「最少失点で投げ切れた事は自信に、次に備えたい」と力を込めた。