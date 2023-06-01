Mrs. GREEN APPLE「風と町」、「ストリーミング」4位に初登場【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、最新の4月27日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で4位に初登場した。
【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
なお、初登場作品のストリーミングランキングTOP5入りは、3月30日付でのBE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」（初登場2位）以来となる。
2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌となっている本作は、同日付「週間デジタル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得している。
このほか8位には、同日付「週間アルバムランキング」1位を獲得したTOMORROW X TOGETHER最新アルバムのタイトル曲「Stick With You」が初登場。 36位には、放送中の日曜劇場『GIFT』（TBS系）主題歌のOfficial髭男dism「スターダスト」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
なお、初登場作品のストリーミングランキングTOP5入りは、3月30日付でのBE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」（初登場2位）以来となる。
2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌となっている本作は、同日付「週間デジタル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞