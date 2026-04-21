「かが」に続いて艦首の形状が変化

海上自衛隊水上艦隊の公式Xは2026年4月20日、護衛艦「いずも」の艦首工事が節目を迎えたとして、同艦の改修中の画像を公開しました。

【た、平だ！】これが、改修工事で飛行甲板が変化した「いずも」です（画像）

「いずも」は2024年11月頃から、艦載機として運用予定のF-35B「ライトニングII」の搭載能力獲得に向け、第2次改修を実施しています。2026年4月現在は、JMU（ジャパンマリンユナイテッド）横浜事業所磯子工場で改修が進められています。

新たに公開された画像では、これまで台形状だった艦首部分が、ほぼ平面形状に変更されていることが確認できます。この形状は、2023年11月に改修を終えた同型艦「かが」にも見られる変更点です。

F-35Bは短距離離陸・垂直着陸（STOVL）能力を持つ機体ですが、ヘリコプターのように完全な垂直離陸はできません。そのため、前方へ飛行甲板を拡張することで、発着艦時の安定性向上や作業スペースの拡大が図られています。

なお、「いずも」の改修工事は2027年度末に完了する予定です。