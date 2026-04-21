『葬送のフリーレン』人気キャラ投票1位の描き下ろし色紙公開
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、第3回キャラクター人気投票で第1位を獲得したゲナウ（得票数：139万6535票）の描き下ろし色紙が公開された。
【画像】横顔かっけぇ！『葬送のフリーレン』人気投票1位のゲナウの描き下ろし色紙
第1位のゲナウは前回TOP30圏外だったが、アニメ第2期の効果もあって1位を獲得。第2位はヒンメル（132万7500票）、第3位は断頭台のアウラ（102万761票）が輝いた。
第4位はフリーレン（83万6891票）、第5位は黄金郷のマハト（81万1841票）、6位はゼーリエ（70万7902票）、7位はシュタルク（38万3016票）、8位はフェルン（36万6486票）、9位はルーフェン地方を襲う魔族2（36万5049票）、10位は買っちゃった骨（33万9302票）。
11位はソリテール、12位はリュグナー、13位はゼンゼ、14位はリーニエ、15位はユーベル、16位はメトーデ、17位はシャルフ、18位はグリュック、19位はシュトルツ、20位はヴィアベル、21位はミミック、22位はレンゲ、23位は南の勇者、24位はザイン、25位はデンケン、26位はカンネ、27位はラント、28位はリヒター、29位は血塗られし軍神リヴァーレ、30位は大陸魔法協会受付のお姉さんとなった。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
【画像】横顔かっけぇ！『葬送のフリーレン』人気投票1位のゲナウの描き下ろし色紙
第1位のゲナウは前回TOP30圏外だったが、アニメ第2期の効果もあって1位を獲得。第2位はヒンメル（132万7500票）、第3位は断頭台のアウラ（102万761票）が輝いた。
第4位はフリーレン（83万6891票）、第5位は黄金郷のマハト（81万1841票）、6位はゼーリエ（70万7902票）、7位はシュタルク（38万3016票）、8位はフェルン（36万6486票）、9位はルーフェン地方を襲う魔族2（36万5049票）、10位は買っちゃった骨（33万9302票）。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
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