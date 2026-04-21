14歳少女殺害の罪で歌手のd4vdが起訴された/Michael Kovac/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）14歳の少女のバラバラになった遺体が車のトランクから発見されてから7カ月後、米検察は20日、歌手のd4vdを第1級殺人罪で起訴した。本人は無罪を主張している。有罪になれば死刑または終身刑となる可能性がある。

セレステ・リバス・エルナンデスさんの遺体は昨年9月、d4vdが放置していたと思われるテスラ車の中から発見された。この凄惨な発見を契機に数カ月にわたる捜査が行われ、21歳のd4vdが容疑者として浮上。先週逮捕に至った。

検察がどのように被告の有罪を証明する考えなのか、詳細は不明。弁護側は、証拠によって被告の無罪が明らかになると主張している。

検察 は数カ月にわたる性的虐待を主張

D4vdことデービッド・アンソニー・バーク被告は、特別状況下での第1級殺人、14歳未満の児童に対する継続的な性的虐待、および死体損壊の罪で起訴された。検察によると、被告はセレステさんと性的関係を持ち、セレステさんがその事実を暴露すると脅したため殺害したという。

バーク被告は起訴から数時間後、黒いスウェットシャツと薄灰色のスウェットパンツ姿で初出廷した。本人は発言せず、弁護士が代わって罪状認否を行った。

検察は20日に提出した訴状の中で、バーク被告が2023年9月から24年9月まで、セレステさんに対し「継続的な性的虐待」を行っていたと主張している。

ロサンゼルス郡のネイサン・ホックマン地方検事は、バーク被告がセレステさんを殺害したのは「セレステさんが被告の犯罪行為を暴露し、音楽でのキャリアを破滅させると脅迫したため」だと述べた。

セレステさんの死因は公表されていないが、検察側はバーク被告が「致命的で危険な武器」、具体的には「鋭利な刃物」を使用したと主張している。

ホックマン氏は報道発表の中で、「恐ろしく残忍な殺人」の後、バーク被告はセレステさんの遺体を切断し、それを車のトランクの中にあった二つの袋に入れたと述べた。

被害者の生存が最後に確認されたのは昨年4月

ホックマン氏によると、セレステさんは25年4月23日にハリウッド・ヒルズにあるバーク被告の自宅を訪れた。「その後、彼女の消息は途絶えた」とホックマン氏は述べた。

被告の弁護士らは、この事件に関して「ほとんど証拠開示を受けていない」としている。本件を担当する弁護士らは、ハーベイ・ワインスタイン、カニエ・ウェスト、ブリトニー・スピアーズなど、数々の著名人を顧客に持つ有力法律事務所に所属する。

バーク被告が直面している殺人罪には、待ち伏せ、金銭目的の殺人、そして「犯罪の目撃者」の殺害という三つの特別事情が付随している。

ホックマン検事によると、「金銭目的」とはバーク被告が極めて実入りのいい音楽キャリアの継続をセレステさんに脅かされていたことを指すという。

加えてセレステさんは、被告による卑猥（ひわい）な性的行為の目撃者だったとホックマン氏は説明した。

ロサンゼルス市警のジム・マクドネル署長によると、セレステさんの死亡から遺体発見までの時間が長かったことが捜査上の課題をもたらした。その間に重要な証拠が劣化または消失したという。

遺体の発見以来、セレステさんの家族はほとんど公の場に姿を見せていない。20日の罪状認否には母親、父親、姉妹が出席したが、審理に対する目立った反応はなかった。

家族の弁護士は声明の中で、娘の死を悼む間、プライバシーを尊重してほしいと求めた。

被害者に3度行方不明届

セレステさんの遺体が見つかったのは25年9月だったが、家族は24年に入ってから3度にわたりセレステさんの行方不明届を出していた。

遺体発見当時、バーク被告はd4vdとしてのデビューアルバムのプロモーションのため、ミネアポリスでワールドツアーを行っていた。

当局はセレステさんの殺害時期を明確に特定できていないが、裁判記録によると死亡時の年齢は14歳だった。CNNが入手した写真からは、セレステさんが最初の行方不明届が出されてからほぼ1年後の時点で生存していたことが示唆される。

被告と被害者の関係を示唆する手がかり

セレステさんとバーク被告のつながりを示唆する手がかりは、セレステさんが行方不明になったと報じられる前からすでに現れていた。24年1月、二人はTwitchのライブ配信に一緒に登場し、早朝まで冗談を言い合ったり話したりしている。その後で被告は笑いながら「全部消して」と口にしている。

24年1月から3月の間には、被告がセレステさんの自宅から数ブロック離れた場所で黒いテスラから降りる姿を写真に撮られた。地元の10代の少年が後にその写真をTikTokに投稿した。CNNは写真の撮影日時を特定するために、位置情報と時間を確認した。

24年6月にはセレステさんが、ロサンゼルスのフォンダ・シアターで行われた被告の公演のバックステージで写真に撮られている。その後は私立探偵が24年12月下旬から25年1月上旬にかけて、二人が一緒に写っていると思われる写真を発見した。