今節RCランスを2-0で撃破し、リーグ・アン5連覇を果たしたパリ・サンジェルマン。今月末にはアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝が控えており、まずは一安心といったところだろうか。現在のパリは組織力が抜群と評価されているが、国内の戦いでもそれは存分に発揮されている。仏『Foot Mercato』はパリがリーグ制覇を決めたタイミングで今季の統計を振り返っているが、どれも印象的な数字ばかりだ。まず今季リーグ戦では実に18