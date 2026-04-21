プリンセス プリンセス『The Last Live 』上映イベントに今野登茂子が登壇決定！あの名曲のライブMVも初解禁

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プリンセス プリンセスの解散から30年を迎える2026年5月に、テレビ神奈川秘蔵のライブフィルムを全国30館の劇場にて上映。

このたび、プリンセス プリンセスのデビュー記念日5月21日に、メンバーの今野登茂子が登壇することが決定した。

■ライブMV「Diamonds＜ダイアモンド＞」（tvkスペシャル）が初解禁

プリンセス プリンセスの解散ツアー『PANIC TOUR ’96 解散を遊ぼう』の千秋楽である1996年5月31日から30周年を記念し、 Blu-ray BOX『DIAMONDS STORY -tvk Premium Box-』が6月3日に発売され、その解散コンサートである日本武道館公演を完全収録したライブフィルム『The Last Live』も記念日の5月31日に全国の映画館で上映されることもアナウンスされた。

また、プリンセス プリンセスのデビュー記念日である5月21日には、全国24都市30館の映画館にて、ライブフィルム『解散から30周年記念 -tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）を上映。さらに5月16日には、「ダイアモンド上映会」と銘打ち、東京・大阪・名古屋の映画館限定で先行上映会の開催も発表されており、東名阪3公演はすでに完売となっている。

そして、5月21日の全国上映では、今野登茂子の登壇が決定。登壇会場はテレビ神奈川のお膝元である横浜の横浜ブルク13となる。

上映されるtvkスペシャルには、今野自身が作詞・作曲を手掛けた「月夜の出来事」を本人が歌唱する映像が収録されている。プリンセス プリンセス作品において、ソロでの歌唱映像は非常に貴重であり、デビュー記念日にあたるこの日に、ライブの思い出を本人から語られる貴重な機会となるだろう。

ヒット曲を連発し、バンドが全国区となりつつあったブレイク前夜の1988年。「Diamonds＜ダイアモンド＞」が大ヒットし、国民的バンドとなった1991年。そして惜しまれつつ解散を迎えた1996年。ミリオンセラーアルバムを連発し、他の追随を許さないトップガールズバンドとして時代を築いたプリンセス プリンセスの軌跡を、＜全25曲114分収録＞で追体験できる内容となっている。

本作は、35年以上前の映像を最新技術「RS＋」によりアップコンバートしHD化。音声もリマスタリングを施し、劇場版5.1chサウンドとしてマルチチャンネル化されている。より鮮やかでクリアな映像と臨場感あふれる音響により、映画館がまるでライブ会場のような空間へと変貌。大スクリーンとダイナミックな音響が生み出す没入感で、あの日、あの場所の熱狂へと誘う。

さらに、本作に収録されている「Diamonds＜ダイアモンド＞」（tvkスペシャル）のライブMVが初解禁された。「Diamonds＜ダイアモンド＞」は、1989年4月21日に発売されてから本日で37周年を迎えることを記念し、本邦初公開となる。誕生から37年を経てもなお愛され続ける日本を代表する名曲の、貴重なライブ映像は必見だ。

また、5月16日および21日の上映に来場した人には、入場者特典として「劇場版ビジュアル」をあしらった“上映日入りメモラブルステッカー”をもれなくプレゼントすることも発表された。カラー・A7サイズのサテン地（布製）によるラグジュアリー仕様で、ここでしか手に入らない貴重なアイテムとなっている。（※5月16日の上映、21日の上映ともに同一デザイン）

拍手も歓声も歌唱もOK。プリンセス プリンセスのデビュー記念日は、グッズを片手に、最初で最後の劇場上映を心ゆくまで楽しもう。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

Blu-ray BOX『DIAMONDS STORY -tvk Premium Box-』

■映画情報

『【DAY1】プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム 『解散から30周年記念-tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）ダイアモンド上映』（完売）

【2026年／日本／DCP／16:9／5.1ch／2K／114分】

05/16（土）新宿ピカデリー・ミッドランドスクエアシネマ・なんばパークスシネマ

『【DAY2】プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム 『解散から30周年記念-tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）デビュー日全国上映』

05/21（木）神奈川・横浜ブルク13

登壇：今野登茂子

司会：未定

※スクリーン1｜上映前に登壇。スクリーン6｜上映後に登壇

※内容が予告なく変更になる場合あり。また都合により中止になる場合あり

プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム『The Last Live』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）一夜限定全国上映“PANIC TOUR ’26プリプリで遊ぼう！”

05/31（日）

※全国24都市30館で上映

※新宿ピカデリーでの上映には渡辺敦子が登壇

(c)2026 Sony Music Entertainment

■関連リンク

上映チケット情報サイト

https://eplus.jp/princess2_lf/

プリンセス プリンセス tvkスペシャル 上映サイト

https://www.princess2.net/

■【画像】今野登茂子アーティスト写真 他