敵地ロッキーズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の打席で珍事があった。20日（日本時間21日）の敵地ロッキーズ戦、満塁で強烈なライナーを放ち併殺でチェンジと思われたがこの投球がボーク。打ち直しとなったのだ。

「1番・DH」で先発した大谷は、4回1死満塁で打席に入った。左腕キンタナの初球を引っ張ると打球は一塁手正面へのライナー。ボールは二塁に転送され、併殺でチェンジかと思われた。

ところが、ここで塁審は投手を指さしボークのコール。ロッキーズのベンチからは監督が飛び出し抗議したが判定はそのまま。走者は一つずつ進塁し、三走のマンシーが生還。大谷は二、三塁で打ち直しとなったが、二ゴロに終わった。テレビの前の日本のファンからは、驚きのコメントがX上に並んだ。

「ライナーでダブルプレーの所ボークで救われる 点も入った」

「大谷の打席、何がボークなのか分からんかった」

「大谷さんボークで助けて貰ったのに…とほほ」

「なんだ？なんだ？ ボーク？」

「大谷さん併殺と思ったら、え？ボーク？ やったー！」

「ピッチャーのボークでアウトがノーカンになるという幸運を発揮した」

この際、投手のモーションを見ていた三走のマンシーが審判にアピールしており「マンシーが指摘してくれたおかげでボークでドジャース得点したよ」「マンシーよく見てたね ボーク…映像見返したけど分からない」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）