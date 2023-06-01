【1/700 艦NEXT16EX-201 日本海軍秋月型駆逐艦 秋月/初月 昭和19年/捷一号作戦 2隻セット 特別仕様(純正エッチングパーツ付き)】 4月21日 出荷開始 価格：7,480円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT16EX-201 日本海軍秋月型駆逐艦 秋月/初月 昭和19年/捷一号作戦 2隻セット 特別仕様(純正エッチングパーツ付き)」の出荷を4月21日に開始する。価格は7,480円。

本製品は、1番艦「秋月」、4番艦「初月」の2隻セット。いずれも昭和19年10月の捷一号作戦（エンガノ岬沖海戦）時の姿をモチーフとしている。マストには21号電探を搭載し、戦訓から舷窓の多数が閉塞された戦時を象徴した形状。秋月と初月の差異である魚雷運搬軌条や艦橋部分をそれぞれ専用部品として差別化している。

なお、本製品は、接着剤を必要としないスナップフィット式で、組立方式はすべてはめ込み式（ヘビーユーザー向けボーナスパーツを除く）。色調は、予め主要な色で分けられた着色済み成形材で表現されており、細部やマーキングは追従性に優れたリアルシールで再現する。

インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツを2隻分封入。エッチングパーツには手摺、13号電探、21号電探、スキッドビーム、爆雷装填、舷梯、ダビット各種、ラッタル、旗竿、単装機銃、魚雷スクリュー、防盾、対空照準器、煙突周囲ディテールなどを収録している。

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