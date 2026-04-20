「すっかりお兄ちゃんだね」島袋聖南、イケメン夫＆息子との旅行ショット公開！ 「仲良しファミリー」
モデルの島袋聖南さんは4月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。
【写真】島袋聖南のプライベートショット
続けて「最近はキャップを後ろかぶりするのがブームなぴよくん すっかりお兄ちゃんだね」と、息子の成長ぶりを温かくつづっている島袋さん。
(文:中村 凪)
【写真】島袋聖南のプライベートショット
「仲良しファミリーでゆるり旅行」島袋さんは「仲良しファミリーでゆるり旅行」とつづり、9枚の写真と3本の動画を投稿。旅行中のプライベートな様子をたっぷり披露しています。写真の1枚目は息子のソロショット。実のなる木の横であどけない笑顔を見せています。8、9枚目は夫・石倉ノアさんと息子の親子ショットです。
「39歳になりました！！」5日には「39歳になりました！！」と自身の誕生日を報告し、家族ショットを公開していた島袋さん。「可愛い息子に手のかかる大人。旦那さん笑 お祝いしてくれて心からありがとう」と感謝の気持ちを表しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)