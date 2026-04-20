ココリコ遠藤、後輩キンコン西野の映画プペル続編に感動＆大号泣
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが20日までにオフィシャルブログを更新。家族で映画を鑑賞したことを報告し、夫の思わぬ一面を明かした。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
18日、「素晴らしい」と題してブログを更新したまさみさん。絵文字を交えながら「映画みてきました！！」と切り出し、家族で映画館を訪れたことを報告。
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」のポスター写真とともに、作品について「時空を超えた内容で、小３と４の子供たちからはちょっと難しい部分もあったかな？と、個人的には思いました」としつつも、「最後には家族全員の心が温まる内容でした」と感想をつづった。
さらに、「どんな事があっても『信じ続けること』の大切さ」「自分がやりたい事を信じて突き進んでいっていいんだ！ということを学べた映画でした」と作品から受け取ったメッセージを紹介。「幻想的な世界観に家族全員で引き込まれてしまい、元気に前向きなれる映画でした」とも振り返った。
一方で「子供たち、私が笑顔になってる横で パパは感動して大号泣してた」と夫・遠藤の様子も明かし、家族それぞれが作品に心を動かされたことを報告。
最後は「素敵な映画でした！！」と締めくくり、家族で過ごした充実のひとときを伝えている。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
18日、「素晴らしい」と題してブログを更新したまさみさん。絵文字を交えながら「映画みてきました！！」と切り出し、家族で映画館を訪れたことを報告。
さらに、「どんな事があっても『信じ続けること』の大切さ」「自分がやりたい事を信じて突き進んでいっていいんだ！ということを学べた映画でした」と作品から受け取ったメッセージを紹介。「幻想的な世界観に家族全員で引き込まれてしまい、元気に前向きなれる映画でした」とも振り返った。
一方で「子供たち、私が笑顔になってる横で パパは感動して大号泣してた」と夫・遠藤の様子も明かし、家族それぞれが作品に心を動かされたことを報告。
最後は「素敵な映画でした！！」と締めくくり、家族で過ごした充実のひとときを伝えている。