ルタオ新作は宇治抹茶×北海道小豆♡上品な甘さ広がる和洋折衷スイーツ
とろける口どけと上品な甘さで人気のルタオから、和と洋の魅力を融合させた新作スイーツが登場。宇治抹茶のほろ苦さと北海道小豆のやさしい甘み、さらに3種のチーズが重なり合う贅沢な味わいは、まさにご褒美にぴったり♡特別な日のお取り寄せやギフトにもおすすめしたい、春の新作テリーヌをご紹介します。
宇治抹茶×チーズの贅沢な味わい
「パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆」は、宇治抹茶の香り高い風味と、餡子のやさしい甘さが絶妙に重なり合う和洋折衷スイーツ。
オーストラリア産クリームチーズ、北海道産マスカルポーネ、カマンベールの3種をブレンドし、濃厚でありながら軽やかな口どけを実現しています。
さらに中に忍ばせた北海道産エリモ小豆餡が、抹茶の苦味を引き立て、奥行きのある味わいに仕上げています。ひと口ごとに広がるバランスの美しさが魅力です。
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素材のバランスにこだわった逸品
開発では、抹茶の苦味・チーズのコク・餡子の甘みの調和に徹底的にこだわり、理想のバランスを追求。チーズの酸味を損なわないよう抹茶の配合を調整し、餡子の甘さが引き立つ設計に。
さらに「パフェ ドゥ フロマージュ」ならではの、余市産ナイアガラジュースの爽やかな風味も隠し味として加わり、後味はすっきり。濃厚さと軽やかさを両立した、大人のための上質なデザートです。
商品情報＆販売スケジュール
パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆
価格：2,376円（税込）
内容量：235g
販売店舗・日時：
・ルタオ新千歳空港店
販売日：2026年4月29日（水）～
販売時間：第一弾8:00～／第二弾15:00～
・ドレモルタオ
販売日：2026年5月1日（金）～
販売時間：オープンから販売
・公式オンラインショップ
販売開始：2026年5月11日～
※各店とも数量限定のため、なくなり次第終了となります。
自分へのご褒美にもギフトにも
上品で奥深い味わいの「パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆」は、日常にちょっとした特別感を添えてくれる一品。なめらかな口どけと繊細な風味は、大切な人への贈り物にもぴったりです。
春のティータイムをワンランクアップさせる贅沢スイーツを、ぜひ楽しんでみてください♡