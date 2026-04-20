「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）

ヤクルトが２連勝で３カード連続勝ち越しとして首位の座をキープした。貯金は今季最多の「９」。ドラフト４位・増居翔太投手（トヨタ自動車）がプロ初先発で５回２安打４奪三振１失点と好投しプロ初勝利をつかんだ。

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２５歳、遅咲きのルーキーだ。彦根東時代は２０１８年春の選抜大会で花巻東相手に九回まで“無安打無得点”投球を披露し、プロ注目の逸材となった。

プロ野球への意識が芽生えたのは「大学３年生ぐらい」。慶大３年時の２１年度のドラフトで、慶大からソフトバンクの２位で正木智也、オリックスの４位で渡部遼人の両外野手が入団。「一緒にやっていた先輩方がプロに行くのを間近で見たのが一番大きい」。だが自身の大学４年時、トヨタ自動車入社２年目も指名はなかった。

「２回、指名漏れをした。しょうがないと思っていました」。ただ、社会人時代にウエートトレーニングの成果もあり、体重が５、６キロ増え「出力が出るようになった」。持ち味は制球力だが、球速も上がり急成長した。２度の指名漏れを経て、入社３年目の２５年度ドラフトで指名を受けた。

プロ入りまでは決して順風満帆ではなかったが、１年目から即戦力として活躍。下位指名であり、ヤクルトにとっては“掘り出しもの”と言っても過言ではない。（デイリースポーツ・伊藤玄門）