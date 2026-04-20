ザ・プリンス パークタワー東京は、「宮崎完熟マンゴーアフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで提供する。

メインプレートの「ザ・マンゴー」は、タルトにカスタードクリームと生クリームの二層のクリームを重ね、宮崎完熟マンゴーをあしらった。その他スイーツは宮崎完熟マンゴーと宮崎県産和紅茶「こうしゅん」を合わせたヴェリーヌ、宮崎完熟マンゴーのコンポートを包んだショコラムース、宮崎県産和紅茶「みなみさやか」を使用したティグレ、和紅茶とプレーンのスコーンなど、セイボリーは宮崎完熟マンゴーと宮崎県産つきみいくらを乗せたブリニや日向夏を食べて育ったサーモンのサラダなどを用意する。ウェルカムドリンクはマンゴー＆シトラスミルクで、今回限定の和紅茶のフリーフロー付き。

場所は1階ロビーラウンジ。提供時間は正午から午後8時までの3時間制。料金は平日8,000円、土休日8,500円。レイトアフタヌーンティーは午後5時からまたは6時開始の2時間制で、タワービュー席を確約する。平日7,500円。料金はすべて税込・サービス料別。予約は前日まで受け付ける。