セリエA 25/26の第33節 ユベントスとボローニャの試合が、4月20日03:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ジェレミー・ボガ（MF）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、シモン・ゾーム（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ユベントスのピエール・カルル（DF）のアシストからジョナサン・デービッド（FW）がヘディングシュートを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。1-0とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。エミル・ホルム（DF）からケフレン・テュラム（MF）に交代した。

57分ユベントスが追加点。ウェストン・マッケニー（MF）のアシストからケフレン・テュラム（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが2-0で勝利した。

なお、ユベントスは60分にマヌエル・ロカテッリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 05:50:36 更新