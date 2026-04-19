【ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング】TTFCにて見放題配信開始！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』が本日より東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて見放題配信が始まった。新キャラクター「邪悪ゴジュウティラノ」が登場する。
＞＞＞邪悪ゴジュウティラノやオルカブースター5050（ブラック ver.）をチェック！（写真8点）
『ポーラー・ビギニング』は、スーパー戦隊シリーズ50作品目の記念作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のラストを飾る映像作品として大きな話題に。その中で、テレビシリーズにてワイルドゴジュウウルフの武器だった「オルカブースター5050」が再び登場。そしてそれを手にするのは、心身ともに蝕まれ闇に染まった黄虎直斗／先代ゴジュウティラノ（演：深水元基）。一匹狼だった熊手真白／先代ゴジュウウルフ（演：木村魁希）に手を差し伸べ、仲間として迎えてくれた兄貴分的な存在の黄虎に一体何があったのか････！？
この衝撃的な展開の本作を深掘りし、魅力を倍増させるオーディオコメンタリー、メイキングの配信も決定。さらにテレビシリーズと連動した大人気コンテンツ、TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ゴジュウジャー補ジュウ計画』のスペシャルエピソードとして、『ポーラー・ビギニング 補ジュウ計画』も配信が決定した。
そして！ なんと！ 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のTTFCオリジナルマンガの制作も始動する。TTFCの『ゴジュウジャー』はまだまだ終わらない。
そして、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に登場の、黒いカラーリングが特徴的な「オルカブースター5050（ブラックver.）」がDX玩具として商品化。セットには、本商品限定の「センタイリング テガソードアカツキ（ブラック ver.）」も付属。オルカブースター5050（ブラック ver.）は、劇中のイメージに基づき、「DXオルカブースター5050」とは異なる本体カラー・塗装を再現。独自の音声を収録しており、トリガーを押すことで銃撃音＆浸食音が発動。「DXオルカブースター5050」同様、撃鉄操作後にトリガーを引くことで必殺技遊びも楽しめる。
さらに、本商品は別売りの「DXテガソード」や「DXテガソード UNI.ver.」との合体機構を搭載。特徴的な黒いカラーリングで、「DXオルカブースター5050」とは印象の異なる合体遊びが楽しめる。現在、プレミアムバンダイで予約受付中だ。
また本作のオーディオコメンタリーが4月26日（日）より、メイキング映像が5月3日（日）よりTTFC会員見放題配信が開始される。
TTFCで楽しめるのは映像作品だけではない！ TTFCではスーパー戦隊シリーズの漫画（電子コミック）も会員読み放題で配信中。これまでに『ゴッカンのリタ 王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密』、そして現在は毎月第三日曜日に『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』を連載中（現在第4話まで配信中）。
そして、次の電子コミック化作品が『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に決定。しかも、「アナタが読みたいエピソード」を本日から募集スタートする。これは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のその後ストーリーや本編では描かれなかったエピソード、はたまたアナタが空想するifストーリーなど、既存エピソードのリメイク以外ならなんでもOKで広く募集し、集まったアンケート結果を番組プロデューサー、TTFCスタッフで確認し、これは！ と思うエピソードのコミカライズを予定している。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の配信を記念したオリジナルグッズ受注生産販売の注文を受け付け中。受注締め切りは、2026年5月6日（水・祝）23：59までとなる。受注生産販売となりますため、受注期間中に注文した皆様に商品をお届け。受注期間中に売り切れになることはないので、ぜひこの機会に。
（C）東映特撮ファンクラブ
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
＞＞＞邪悪ゴジュウティラノやオルカブースター5050（ブラック ver.）をチェック！（写真8点）
『ポーラー・ビギニング』は、スーパー戦隊シリーズ50作品目の記念作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のラストを飾る映像作品として大きな話題に。その中で、テレビシリーズにてワイルドゴジュウウルフの武器だった「オルカブースター5050」が再び登場。そしてそれを手にするのは、心身ともに蝕まれ闇に染まった黄虎直斗／先代ゴジュウティラノ（演：深水元基）。一匹狼だった熊手真白／先代ゴジュウウルフ（演：木村魁希）に手を差し伸べ、仲間として迎えてくれた兄貴分的な存在の黄虎に一体何があったのか････！？
そして！ なんと！ 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のTTFCオリジナルマンガの制作も始動する。TTFCの『ゴジュウジャー』はまだまだ終わらない。
そして、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に登場の、黒いカラーリングが特徴的な「オルカブースター5050（ブラックver.）」がDX玩具として商品化。セットには、本商品限定の「センタイリング テガソードアカツキ（ブラック ver.）」も付属。オルカブースター5050（ブラック ver.）は、劇中のイメージに基づき、「DXオルカブースター5050」とは異なる本体カラー・塗装を再現。独自の音声を収録しており、トリガーを押すことで銃撃音＆浸食音が発動。「DXオルカブースター5050」同様、撃鉄操作後にトリガーを引くことで必殺技遊びも楽しめる。
さらに、本商品は別売りの「DXテガソード」や「DXテガソード UNI.ver.」との合体機構を搭載。特徴的な黒いカラーリングで、「DXオルカブースター5050」とは印象の異なる合体遊びが楽しめる。現在、プレミアムバンダイで予約受付中だ。
また本作のオーディオコメンタリーが4月26日（日）より、メイキング映像が5月3日（日）よりTTFC会員見放題配信が開始される。
TTFCで楽しめるのは映像作品だけではない！ TTFCではスーパー戦隊シリーズの漫画（電子コミック）も会員読み放題で配信中。これまでに『ゴッカンのリタ 王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密』、そして現在は毎月第三日曜日に『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』を連載中（現在第4話まで配信中）。
そして、次の電子コミック化作品が『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に決定。しかも、「アナタが読みたいエピソード」を本日から募集スタートする。これは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のその後ストーリーや本編では描かれなかったエピソード、はたまたアナタが空想するifストーリーなど、既存エピソードのリメイク以外ならなんでもOKで広く募集し、集まったアンケート結果を番組プロデューサー、TTFCスタッフで確認し、これは！ と思うエピソードのコミカライズを予定している。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の配信を記念したオリジナルグッズ受注生産販売の注文を受け付け中。受注締め切りは、2026年5月6日（水・祝）23：59までとなる。受注生産販売となりますため、受注期間中に注文した皆様に商品をお届け。受注期間中に売り切れになることはないので、ぜひこの機会に。
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