川崎フロンターレが発表

サッカーJリーグ1部の川崎フロンターレは19日、DF山原怜音が入籍したことを発表した。山原も自身のインスタグラムで「昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」と公表した。

山原は19日、自身のインスタグラムを更新。「リリースにもありましたが、昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます。これからより一層覚悟を持って全力で頑張りたいと思います！ 引き続きご声援よろしくお願いします！」と報告した。

お相手の杉本アナウンサーも自身のインスタグラムで「私事ではございますが、昨年入籍をしました。お相手は川崎フロンターレの山原怜音さんです」と投稿。「これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と綴った。

26歳の山原は京都出身。筑波大から2021年に特別指定選手として清水エスパルス入りし、今季から川崎に移籍した。



（THE ANSWER編集部）