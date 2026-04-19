櫻坂46、15thシングル「What′s ″KAZOKU″?」を先行配信！森田ひかるがセンターを務めるフォーメーションも発表

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櫻坂46が6月11日にリリースする15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」より、「What’s “KAZOKU”?」を4月19日に先行配信。公式YouTubeではフォーメーションもプレミア公開され、センターを森田ひかるが務めることも明らかになった。

■二期生・三期生全員で構成され、5周年を迎えたグループの土台を作ったメンバーで表現される1曲

「What’s “KAZOKU”?」のフォーメーションは4月18日22時より櫻坂46のOFFICIAL YouTube CHANNELにてプレミア公開。二期生・三期生全員で構成され、5周年を迎えたグループの土台を作ったメンバーで表現される1曲となっており、その中心には国立競技場公演でも印象的なシーンが多かった二期生・森田ひかるが座る。また、あわせてフォーメーションの公開後には、配信ジャケットも公開された。

「What’s “KAZOKU”?」は、4月12日より放送しているMBS/TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期OPテーマに起用されており、初回放送時から大きな反響があった。

そして4月12日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われた5th YEAR ANNIVERSARY LIVEの終演後、坂道グループとしては“初”となる両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」を6月10日に発売することがサプライズで発表されており、同時に7月からは全国6都市・12公演のアリーナツアー、そして11月には『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表された。さらに、2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることも発表され、ファンからは大きな歓声が上がった。

MUFGスタジアム(国立競技場)での公演を成功させ、さらに大きくなった櫻坂46から目が離せない。

■リリース情報

2026.04.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What’s “KAZOKU”?」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/

■【画像】「What’s “KAZOKU”?」配信ジャケット