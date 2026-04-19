「今日から私の言う通りにしなさい!!」絶縁したはずの義母からの支配!?助けを求めた夫の“無関心”に言葉を失う【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■描写で細部までこだわったところとは？
衝撃的なエピソードが強く心に残る本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者であるかづさんの実体験をもとに描かれてる。
かづさんは「てっきり縁を切ったと思っていた義母からの電話で『今日から私の言う通りに』と言われたことは、何が起きたのか頭が整理できませんでした」と振り返る。さらに、夫が無関心な態度を示したことにも戸惑い、「あれほど結婚してくれと言ってきた夫と同一人物なのかと理解ができませんでした」と明かす。
なかでも衝撃だったのは、カーテンや下着を切り刻んで捨てられたことだという。かづさんが「計画的な嫁いびりに狂気を感じました」と話すように、その行為は衝動ではなく悪意に満ちたものだったそう。また、漫画担当の赤星たみこさんも「その精神構造が理解できない」と同様の衝撃を受けたという。
本作の中で力を入れた描写として、赤星さんは「かづさんが出産でいないマンションです。秋彦さんが1人で散らかし放題にしていた部屋は、ラジカセとカセットテープ、カップ麺の容器、週刊誌の表紙など、細部にこだわりました」と教えてくれた。
人間関係について、かづさんは「苦手な人は誰にでもいる」としつつ、「わかり合えない」と割り切って考えるという。そして最も重要なのは「距離を取る」ことだと語る。しかし、同居している場合は距離を取るのが難しいため、「相手のペースに飲み込まれないようにすること」が一番のポイントだとアドバイスしてくれた。また、かづさんは「自分のなかに芯を1本しっかりと持っていることが、自信にもつながった」とも語った。強烈な体験と現実的な視点が融合した本作を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。