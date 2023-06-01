「マイクラ」のキャラがデザインされたガシャポン「MINECRAFT カラフルキーボードチャーム」4月第4週発売カチカチギミックがクセになる全4種がラインナップ
【「MINECRAFT カラフルキーボードチャーム」（全4種）】 4月第4週 発売 価格：各300円 対象年齢：15才以上
※発売時期は地域や店舗によって異なる場合があります。
デザインA（ブルー）
バンダイは、ガシャポン「MINECRAFT カラフルキーボードチャーム」を4月第4週に発売する。全4種あり、価格は各300円。
本商品は、サンドボックスゲーム「Minecraft（マインクラフト）」に登場するキャラクターがデザインされたカラフルなキーボードチャーム。カチカチと押せるギミックが搭載されており、クセになる感触を楽しめる。
デザインB（ピンク）
デザインC（イエロー）
デザインD（グリーン）
※発売時期は地域や店舗によって異なる場合があります。
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