元KAT−TUN・中丸雄一の妻でフリーアナウンサーの笹崎里菜（34）が、喜びの報告をつづった。

【映像】過去最大の体重を公表した笹崎里菜＆お花見“デート”ショット

2023年に日本テレビを退社した笹崎。SNSでは「お散歩お花見でーと」と、同じく日本テレビの元アナウンサー、尾崎里紗さん（33）との“デート”ショットや「めちゃくちゃ爆食いしちゃって 過去最大の体重になっちゃったんですよ めちゃくちゃデブ期で今やばくて 何しても痩せないんですよ」と“激太り”してしまったことなど、プライベートの様子を紹介している。

笹崎里菜、誕生日を迎え意気込みをつづる

4月16日はInstagramを更新し、「誕生日を迎えました〜。年々体の衰えを感じるので年相応の生活をしつつ これからもいただいたお仕事をがんばります…！」と、この日に34歳になったことを報告し、意気込みをつづった。

笹崎の誕生日にネット上では、「おめでとうございます!!!」「中丸さんともうまくやってる感じで好感度が高いです。」など、様々なコメントがあがっている。（『ABEMA NEWS』より）