◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では死球の影響も考慮して投手専念で、打順からは外れていた。相手先発は２打席連発中と相性のいいロッキーズ・菅野智之投手（３６）。４８試合連続出塁記録も継続中で、記録更新に期待がかかる。

侍ジャパンとして共に戦った２人によるメジャー２度目の対決だ。菅野とは昨年９月７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦で初対戦。メジャー初対決では２球目シンカーをいきなり中堅右横に放り込むと、続く２打席目も３球目の直球を捉え、圧巻の２打席連発。ＮＰＢ時代も２打数２安打と相性が良く、日米通算では４打数４安打２本塁と圧倒している。１打席目に本塁打が飛び出せば、自身初の同一投手から３打席連続本塁打となる。

６回１失点の好投で今季２勝目を挙げた１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、その２日前に右肩付近に死球を受けた影響で５年ぶりに投手に専念した。打席には立っていないため、球団単独４位となる４８試合連続出塁記録は途切れていない。連続記録を「４９」に伸ばせば、球団史上３位の１９００〜０１年のＷ・キーラーや、“野球の神様”ベーブ・ルースらが持つ「５０」の大台に王手となる。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは、７５打数２９安打の打率３割８分７厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。

試合が行われるデンバーは大雪。予報では最低気温は０度と極寒に加え、強風も重なっている。