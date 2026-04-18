猫ちゃんの3年間の成長を振り返る動画に、注目が集まっています。話題の動画は3万7000回以上再生され、1000件を超える「いいね」が集まっています。

【動画：活発な性格の『ちいさな子猫』を迎えてから３年→体は大きくなっても中身は『赤ちゃん』のままで…尊い『成長記録』】

ギャップに驚かされた3年間の始まり

Instagramアカウント「プル」に投稿されたのは、3歳の誕生日を迎えた猫のプルちゃんの成長記録。飼い主さんとプルちゃんが出会ったのは3年前。最初は「おっとりした子かな？」と思っていたそうですが、実際は驚くほど活発な性格で、そのギャップに驚かされる毎日が始まったといいます。

プロレス好きでワイルドな一面も

幼い頃は自分の手を吸うような愛らしい姿を見せていたそうですが、時には大きなぬいぐるみと激しくプロレスをするワイルドな一面も。そんなたくましい姿を見せる反面、保護猫のお母さんから生まれたプルちゃんは、実は外の世界をまったく知らないのだといいます。

一方で、運動が少し苦手な一面もあり、キャットタワーで踏ん張りきれずに滑り落ちそうになることもあるのだとか。人見知りで怖がりな性格など、ギャップのある魅力が飼い主さんを惹きつけてやまないそうです。

体は大きくなっても甘えん坊

寝る時はいつも飼い主さんの腕の中に入り、水も器を持ってもらって飲むという、かなりの甘えん坊。3歳になり体は大きくなっても、中身は赤ちゃんのままのようです。飼い主さんの「これからもずっと一緒に生きていこうね」という言葉には、プルちゃんへの深い愛情が溢れていました。

Instagramアカウント「プル」では、プルちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「プル」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。