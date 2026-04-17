運動してるのに痩せないなら…。40代以降の下半身に効かせる“正解エクササイズ”
ダイエットを頑張っているのに、下半身だけが変わらないことに悩む女性は少なくありません。特に40代以降は、単に動く量ではなく“どう効かせているか”で体型に差が出やすくなります。そこで習慣にしたいのが、王道かつ基本のエクササイズ【スクワット】。フォームを正しく整えるだけで、お尻や太ももにしっかり効き、見た目の変化につながります。
【STEP１】姿勢を整える
脚を腰幅に開いて立ち、足裏全体で床を踏みます。骨盤を立て、背筋を軽く伸ばした状態でスタート。ここで姿勢が崩れていると、動き全体がズレやすくなります。まずは“まっすぐ立つ”ことを意識します。
【STEP２】お尻を引いて腰を下げ、１呼吸キープして戻る
▶効かせるコツ
「深くしゃがむ」よりも「どこに効いているか」に意識を向けてください。ひざが前に出すぎたり、内側に入ると負荷が分散しやすくなるため注意。お尻を後ろに引き、かかと重心を保つことで、狙った部位にしっかり効かせやすくなります。
なんとなく回数をこなすよりも、１回ごとの質を整えること。それだけで下半身の印象は変わり始めます。無理に負荷を増やす前に、まずは“効かせ方”の見直しから。その積み重ねが美シルエットにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
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