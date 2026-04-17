韓国男性7人組「BTS」のV（30）とJung Kook（28）が17日放送のTBS「それSnow Manにやらせて下さい 3時間SP」（後7・00）に出演。「Snow Man」のメンバーとスタッフなしのガチトークをした。

佐久間大介が「メンバー同士でケンカとかってあるんですか？」と聞くと、Vは「最近はないです」と言い「昔はたくさんファイトしました。昔はまだまだ子供だったので、意見が食い違ったら、相手の意見を尊重できなかった。30歳を超えたメンバーもいて、相手の意見を尊重できるように、器が大きくなって、他のメンバーの意見に耳を傾けられるようになった」と明かした。

また、向井康二が「グループチャットみたいなのはあるんですか？」と聞くと、2人は「あります」と答え、最近ではVはJung Kookから日本のアニメ「ひゃくえむ。」を勧められたと明かし「見ました」と語った。

Jung Kookは「僕、アニメ好きですから」とうなずき、Vも「僕は日本のドラマとか、日本の映画とか日本のアニメとか見ながら日本語勉強しました。『逃げ恥』全部見ました。日本の映画、本当に好きです」と語った。

また、Vは昨年8月にドジャース戦で始球式を務め、大谷翔平とも対面しており、「大谷好きです。体が本当に大きい、背も高い」と感想を語り、「Snow Man」のメンバーをうらやましがらせていた。