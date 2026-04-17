Hey!Say!JUMPの伊野尾慧がCUTIE STREETとまさかのコラボパフォーマンス。ファンから「違和感ない」「やりおったわ笑」など称賛の嵐が寄せられた。

【映像】伊野尾慧の完璧なダンス

2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。

イベントの終盤では、高校生とコラボしたアーティストによるスペシャルライブが実施され、CUTIE STREETは青春の“プリあるある”を描いたティーンアンセム「ぷりきゅきゅ」をパフォーマンスした。

すると曲の途中ではなんと佐野愛花、真鍋凪咲が「伊野尾さーん！」と声を掛け、伊野尾をステージに呼び込む。最初は戸惑いを見せつつ、CUTIE STREETの真ん中に立った伊野尾は、突如切り替えて、全力でダンスを披露した。

“完コピ”とも言える伊野尾のダンスにファンは大盛り上がり。「かわいすぎるって！」「完璧！」「違和感ない」「やりおったわ笑」などと歓喜の声が寄せられた。

伊野尾と同様、イベントのメインMCを務めた有岡大貴は伊野尾のダンスを受け、「少しはあなた遠慮しなさいよ。何、100％でやってんの！」とツッコミ。一方の伊野尾はどこ吹く風で「実は僕、CUTIE STREETだったんです！」と言って会場を盛り上げていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を"フェス会場"に見立てて3チャンネルで同時進行する。