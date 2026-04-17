■「東京ディズニーシー」がテーマの放送で共演のふたり

【写真】阿部亮平と塩粼太智のツーショット／出演者同士の自撮りショット①～②

フジテレビ『ナゾトレMAXXX』公式SNSにて、Snow Man阿部亮平とM!LK塩崎太智（「崎」はたつさきが正式表記）のツーショットが公開された。

ふたりは4月16日の放送で共演。この日の放送は、開園25周年で注目度MAXXXの「東京ディズニーシー」界隈というテーマで、番組スタッフが東京ディズニーリゾートファン1万人に聞いた“絶対行くべきホットスポット”をランキング形式で紹介した。

オフショットでは塩崎が青いミッキーカチューシャ、阿部がくま耳帽子と肩のせミッキーをつけた姿で互いを指しあった小顔脚長ツーショットと、上田晋也が頭にぬいぐるみをのせ目を見開いた自撮りショットが公開。

ファンからは「ディズニー似合う」「ふたりともかわいい」「ニコニコで癒やされる」などの声があがっている。

別の投稿ではほか出演者との自撮りショットも公開されている。