りくりゅうペア、人生初バラエティーで“会いたい芸能人”明かす 激辛動画が試合前のルーティンに…木梨憲武「連絡しましょう」
9人組グループ・Snow Manが出演する17日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SPに、「りくりゅうペア」ことフィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が出演。人生初バラエティーだという2人が、Snow Man、木梨憲武と貴重な素顔トークを展開した。
【写真】金メダルを掲げ氷上で最高の笑顔…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、引退を発表＜報告全文＞
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック金メダルを歴代最高得点で獲得し、大きな話題となった2人。きょう、今シーズン限りの引退を発表したことでも注目を浴びているが、今回は珍しいバラエティー出演として、Snow Man、木梨と氷上ゲーム対決で盛り上がった。
ロケバス車内では2人のプライベートにSnow Manたちは興味津々。木原は同局の人気番組『SASUKE』のファンだそうで「小さい頃から番組を観させていただいて。今は2人でご飯を食べながら『ここいけたのに！』って」とし、『SASUKE』常連の岩本照は「うれしい」と喜んだ。
また会いたい芸能人について木原は「江頭2：50さん」と告白すると木梨は「連絡しましょう！」と約束。三浦は「今シーズン試合前に2人で動画をみていた」とし木原は「試合前に動画を見るのがルーティン。激辛に挑戦する企画だったり…僕らは食事制限していて食べたいものが食べられないので江頭さんが食べているのを見ながらあーだこーだ言ってる」と大ファンであることを明かしていた。
【写真】金メダルを掲げ氷上で最高の笑顔…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、引退を発表＜報告全文＞
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック金メダルを歴代最高得点で獲得し、大きな話題となった2人。きょう、今シーズン限りの引退を発表したことでも注目を浴びているが、今回は珍しいバラエティー出演として、Snow Man、木梨と氷上ゲーム対決で盛り上がった。
また会いたい芸能人について木原は「江頭2：50さん」と告白すると木梨は「連絡しましょう！」と約束。三浦は「今シーズン試合前に2人で動画をみていた」とし木原は「試合前に動画を見るのがルーティン。激辛に挑戦する企画だったり…僕らは食事制限していて食べたいものが食べられないので江頭さんが食べているのを見ながらあーだこーだ言ってる」と大ファンであることを明かしていた。