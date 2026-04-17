4月17日、Disney+の公式Xが更新され、ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2の舞台裏映像が初公開された。そこに現在、カナダで撮影中のSnow Man・目黒蓮の姿も映り込んでおり、大きな話題になっている。

公式Xにアップされた動画では、作品の主演・製作を務める俳優・真田広之が登場。「『SHOGUN 将軍』シーズン2は……」と話すと、場面が切り替わり、俳優陣やスタッフたちが駆け回る撮影シーンが公開された。

「目黒さんはシーズン2のオーディションを勝ち抜き、新キャラクター・和忠役を獲得しました。動画内では、着物にちょんまげの武士の姿で登場し、刀さばきの練習をしている様子でした。一瞬しか映りませんでしたが、表情には気迫がみなぎり、もはやアイドルではなく“俳優・目黒蓮”としての目力を感じました」（芸能担当記者）

侍の出で立ちで力強く刀を握っていた目黒だったが、日本にいたころよりも少しやせたような印象になっていた。Xでは、ファンからの驚きの声が相次いでいる。

《お顔が知っているお顔じゃなくなっているー お身体を大切に撮影頑張ってください！！》

《カナダで戦うめめ インスタの中の人とは別人のように見えたよ、カッコよかった》

3月にはInstagramを更新し、襟足の伸びた“ロン毛姿”を披露した目黒。《ほどなくの撮影後から美容院行ってないよ》と、2月に公開された映画『ほどなく、お別れです』を撮影した2025年の2〜3月ごろから、髪を伸ばし続けていることを明かしていた。

3月末にリモート出演したキリンビール「晴れ風」のイベントでは、同じくCMに出演する内村光良から「髪、伸びたね。伸ばすの？」と聞かれ、「役なんで、切れないんです」と笑顔で答えていた。その“役”こそが、この『SHOGUN』の侍役だったようだ。

2024年に配信されたシーズン1は世界的ヒットとなり、エミー賞では史上最多の18冠、ゴールデングローブ賞でも最多4冠に輝いた。目黒も「1年ぐらい前から、自分のなかで出たいと目標を立てていた」と、作品への強い思い入れを語っている。

国内で数々の主演作をヒットさせてきた目黒が、今度は世界を舞台に、ひとりの「侍」として闘っている。