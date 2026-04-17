プロボクシングの那須川天心（27）が、4月12日、Instagramを更新。11日に行われた、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で勝利を収めた心境を明かすとともに、客席で親友が涙する写真を投稿し、大きな反響を呼んでいる。

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プロ初黒星からの再起をかけた重要な一戦で、フアンフランシスコ・エストラダ（36）と対戦した天心。9回TKOで復帰戦を飾り、「復帰戦 無事勝つことが出来ました」と、ファンへ報告した。投稿した写真は、リング上で笑顔を見せるソロショットの数々。最後の一枚には、応援に駆け付けたお笑いコンビ・霜降り明星の粗品（33）が、客席で熱い涙をぬぐう姿が。天心は、「不安や恐怖もあったけどそのまま持ち込んで戦いました」と試合への率直な思いを長文でつづり、最後には「ありがとうございました 一緒に強くなりましょう」と力強く締めくくった。

【画像】復帰戦勝利の那須川天心に涙する粗品（画像は那須川天心のInstagram)より引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「強かった！ただただ強かった！気迫凄かった」「感激」「天心勝利おめでとう」「本当の意味でのボクサーになった」といったお祝いのコメントが殺到。また、「粗品の涙に天心への愛感じる」「大事な友達だね」「粗品熱いな～w」といったコメントも寄せられている。