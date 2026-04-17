ボーケイ『SM11』ウェッジの圧倒的売り上げの裏で… “非ツアー系”ウェッジ人気が上昇中【週間ギアランキング】
ウェッジ部門は3月に発売された『SM11』が好調なセールスで1位を独走。2位にも『SM10』が入り、今年もボーケイ人気は健在だ。一方で、キャスコの『ドルフィンシリーズ』が5位と10位にランクイン。さらにフォーティーンの『FR-5』が7位、クリーブランドのキャビティウェッジ『CBZ』も8位に入っており、お助け要素のある“非ツアー系”ウェッジの人気も高い。ウェッジの最新販売状況について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【週間ギアランキング】4位以下も発表 『ドルフィン』『CBZ』『FR-5』…“非ツアー系”が多数ランクイン
「やはりボーケイの『SM』シリーズはアスリートや競技ゴルファーなど中・上級者から支持されています。一方、『ドルフィン』はバンカーなどに苦手意識がある人から人気があります。フォーティーンの『FR-5』はアプローチが少し苦手な人が購入しています」かつてのウェッジ市場はツアーモデルが圧倒的人気だったが、最近は“非ツアー系”のウェッジが売り上げを伸ばしている。その要因は？「最近はフォージドアイアンでもフルキャビティモデルがよく売れるようになりました。アイアンからの流れを考えたときにツアーモデルのウェッジだとヘッドが小さく感じる。『FR-5』はヘッド形状が大きめですし、クリーブランド『CBZ』はキャビティウェッジ。2モデルとも安心感があって顔の流れもいいので売り上げにつながっています」さまざまなクラブで“やさしい”モデルの人気が高まっていることも味方し、『CBZ』『FR-5』『ドルフィン』は1年以上もトップ10に入り続けている。アプローチに悩むアマチュアの救世主として人気が高いのだ。 （ウェッジランキング）1位 ボーケイ SM112位 ボーケイ SM103位 クリーブランド RTZ ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●31種のボールを徹底検証！ 関連記事「31種のボールをプロが徹底試打&評価 ウェッジで一番スピンが入るモデルはどれ？」で数値を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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