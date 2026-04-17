映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー予告編｜10月16日(金)全世界同時公開

カプコンは、10月16日に全世界同時公開する実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」について、ティザー予告映像とインターナショナル版ポスターを公開した。

合わせて、日本語吹替キャストも一部公開。リュウ役を高橋広樹、ケン役を岸祐二、春麗役を折笠富美子、ガイル役を安元洋貴、キャミィ役を沢城みゆき、バイソン役を鶴岡聡が務め、ゲーム「ストリートファイター」シリーズから続投する。原作の魂を受け継ぎながら、日本語ならではの熱量を吹き込む。

(C)2026 Capcom and Legendary. All Rights Reserved.

同作は、「ゴジラ」シリーズや「名探偵ピカチュウ」など、数々の日本IPの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズが製作。同IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行なう。

インターナショナル版ティザーポスター

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インターナショナル版ティザーポスター

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主要キャラクターが一堂に会したアートも

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あらすじ

舞台は1993年。かつて、共に天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような存在であったリュウとケン。ある理由により疎遠になった二人のもとに、謎の女性格闘家・春麗が現れ、“ワールドウォリアートーナメント(世界格闘王決定戦)”の招待状が差し出される。ルールなし、リミットなし、容赦なしの【ザ・最強】を決める世界最高峰の頂上決戦だ。

大会に出場するにあたり、リュウとケンは互いに拳を交わし、世界最強の猛者たち”ストリートファイター“と戦うことになる。トーナメントが進むにつれて、この大会は単にチャンピオンを決めるだけではない、大いなる陰謀が隠されていることが明らかになる……

リュウとケンが過去に葬り去ったはずの究極の悪夢が再び蘇る。この絶体絶命の敵を前に、二人は力を合わせ、その拳で運命を変えることができるのか?

作品概要

・監督：キタオ・サクライ

・製作総指揮：J・J・フック、ジェイ・アシェンフェルター、辻本憲三、辻本春弘

・製作：メアリー・ペアレント、ケイル・ボイター、ジェイソン・モモア、中山貴之、ステファン・マクール

・出演：ノア・センティネオ、アンドリュー・小路、カリーナ・リャン、ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ、デヴィッド・ダストマルチャン、コーディ・ローデス、アンドリュー・シュルツ、ヴィドゥユト・ジャームワール、エリック・アンドレ、オーヴィル・ペック、オリヴィエ・リヒタース、後藤洋央紀、ライナ・バランディンガム、アレクサンダー・ヴォルカノフスキー、カイル・ムーニー、メル・ジャーンソン、カーティス・“50セント”・ジャクソン、ジェイソン・モモア

・日本語吹替版キャスト：高橋広樹、岸祐二、折笠富美子、安元洋貴、沢城みゆき、鶴岡聡、チョー

・原題：Street Fighter

・配給：東和ピクチャーズ・東宝