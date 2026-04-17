「銀座コージーコーナー」×ロッテ「ガーナ」がコラボ！ 贅沢な味わい「濃厚生チョコケーキ」など登場
「銀座コージーコーナー」は、4月24日（金）から、ロッテの「ガーナチョコレート」を使用したコラボスイーツ3品を、全国の生ケーキ取扱店で発売する。
【写真】新商品「チョコレートスフレ」も食べてみたい！ 「ガーナ」コラボ商品詳細
■「ジャンボシュークリーム」がリニューアル
4年目のコラボレーションとなる今年登場するのは、「チョコレートスフレ」、「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」、「濃厚生チョコケーキ」の全3品。
新商品の「チョコレートスフレ」は、ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」とカカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」の2つの味を、スフレならではの“ふわシュワッ”とした軽やかな食感とともに楽しめる。
また、「濃厚生チョコケーキ」は、「ガーナミルク」と「ガーナブラック」を使用した2層のムースに、「ガーナブラック」を使った生チョコを重ねた贅沢な一品だ。
さらに、シュー皮にチョコホイップクリームをたっぷり詰めた「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」は、昨年に比べてチョコカスタードのチョコ感がさらにアップされ、より味わい濃くリニューアルし登場するという。
【写真】新商品「チョコレートスフレ」も食べてみたい！ 「ガーナ」コラボ商品詳細
■「ジャンボシュークリーム」がリニューアル
4年目のコラボレーションとなる今年登場するのは、「チョコレートスフレ」、「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」、「濃厚生チョコケーキ」の全3品。
新商品の「チョコレートスフレ」は、ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」とカカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」の2つの味を、スフレならではの“ふわシュワッ”とした軽やかな食感とともに楽しめる。
また、「濃厚生チョコケーキ」は、「ガーナミルク」と「ガーナブラック」を使用した2層のムースに、「ガーナブラック」を使った生チョコを重ねた贅沢な一品だ。
さらに、シュー皮にチョコホイップクリームをたっぷり詰めた「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」は、昨年に比べてチョコカスタードのチョコ感がさらにアップされ、より味わい濃くリニューアルし登場するという。